Így nézett ki Rácz Ildikó egy hónappal a szülés után

Az egykori Való Világ játékos május közepén szülte meg kislányát, most pedig megosztott magáról egy melltartós képet, hogy megmutassa, gyerekvállalás után is visszanyerhetjük az alakunkat.

– kezdte Rácz Ildikó.

Ez a kép a szülésem után egy hónappal készült. Nincs rajta retus meg fény meg semmi. Tény, hogy nem híztam 20-30 kg-ot így a testem hamarabb regenerálódott, plusz jó a genetikám is DE, úgy gondolom, hogy a szoptatás ideje alatt sok kilótól szabadul meg az ember. Szoptatás után meg mehet a komolyabb edzés is, és igenis visszalehet szerezni azt a formát amivel elkezdtük a várandósságot. Most egy ideális esetről beszélek, nem amikor hamar visszakell menni dolgozni, és a gyerek-munka-háztartás miatt semmi ideje nincs az embernek magára… Én még nem edzek a jóga is csak hébe hóba megy fél órára. Egyenlőre így festek, biztos lesz jobb is de nem vagyok elégedetlen, nekem megfelel.