Ethan Hawke büszke apaként írt posztot lányáról, aki a Stranger Thingsben szerepel

Nemrég mi is rácsodálkoztunk Maya Hawke-ra, aki tökéletes keveréke lett szüleinek, Uma Thurmannek és Ethan Hawke-nak. Maya Hawke most azért lett ennyire érdekes, mert szerepet kapott a Stranger Things 3. évadában, ennek kapcsán pedig színész apja is meghatódott pár sor erejéig Instagramján, ahol az alábbi poszthoz a következőket írta:

Lehet, hogy sokan nem láttátok tavaly a BBC Kisasszonyok-sorozatában. Sokan talán nem ismeritek a munkáját a Juilliardon. Sokan kihagytátok rengeteg iskolai előadását – még én is kihagytam azok közül párat, pedig az apja vagyok. Páran talán ismeritek a zenéjét, páran viszont nem. De hölgyeim és uraim, most már itt az ideje tényleg megismerni Maya Hawke-ot.

View this post on Instagram A post shared by Ethan Hawke (@ethanhawke) on Jul 5, 2019 at 6:06pm PDT



Kiemelt kép: Instagram/Maya Hawke