Anyaszült meztelenül is leguríthatsz egy italt London egyik leghíresebb kocsmájában

Hivatalos nudistaengedélyt kapott London egyik legnevesebb kocsmája, a hírhedt Soho negyedben működő The Coach and Horses – írja a brit Metro.

Az 1847 óta működő pub jelenlegi tulajdonosa, Alistair Choat az utóbbi időben keményen küzd azért, hogy a hely független maradhasson, ne kelljen beolvadnia az összes privát üzletet felzabáló, nagy kocsmaláncok egyikébe. Ezért lett korábban a The Cocach and Horses az első vegetáriánus pub Londonban, és ezért lett most, szintén elsőként, nudista kocsma.

Choat azonban azt kérte, azért senki se állítson be ruhátlanul a kocsmába. Meztelenkedés csak előre meghirdetett időpontokban lesz, nehogy valaki, véletlenül az akarata ellenére csöppenjen egy pucér ivászat közepébe. Az első ilyen alkalmat valamikor júniusban tartják majd.

Eddig csak a tulajdonos, a személyzet és néhány bevállalós törzsvendég meztelenkedett a pubban, de ők is csak egy fotózás kedvéért. A képeket egy naptárhoz használják majd fel, melynek bevételeit jótékony célra ajánlják fel.