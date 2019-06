Eljött a június, a magyar celebek el is húztak pihenni

Mutatunk egy jó kis válogatást.

Beköszöntött a jó idő, elállt az eső is, így aki teheti, el is megy a vízpartra vagy valahova kikapcsolódni. A magyar celebek sincsenek ezzel másképp, össze is gyűjtöttünk néhány képet arról, ki hol sütteti a hasát.

Bódizs Veronika Marrákesben luxizik.

Singh Vikit a Rómain fotózzák.

Sáfrány Emese (és Zimány Linda) Cipruson pihennek.

Dobó Kata a Balaton közepén próbál barnulni.

Vasvári Vivien vitorláson vesztegel.

Nagy Adri Balatonfüreden örül valaminek nagyon.

Ha sokáig nézzük Szorcsik Viki fotóját, feltűnik rajta egy kutya is.

Iszak Eszti Spanyolországból jelentkezik.

Smaltig Dalma Vonyarcvashegyről posztolt anya-lánya képet.