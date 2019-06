Így activityzik Ellen DeGeneres Will Smith gyerekeivel

Ahogy a műtétet mutogatták, azt mi se találtuk volna ki.

Will Smith és Jada Pinkett Smith fia, Jaden Ellen DeGeneres műsorában volt promózni ivóvízmárkáját és közelgő új lemezét, ennek kapcsán pedig részt vett egy Heads Up nevű szegmensben. Ez gyakorlatilag az Activity azon része, amikor valamit el kell mutogatni a csapattársnak. A szegmenshez beugrott Jaden tesója, Willow is, hogy ketten mutogassanak, DeGeneres pedig próbálta kitalálni, hogy mit, több-kevesebb sikerrel. Például a műtétet nem sikerült, de ahogy mutogatva volt, úgy valószínűleg nekünk se ment volna, akárcsak a hullámot.

Kiemelt kép: YouTube