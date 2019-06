Ez valójában egy nagyon-nagyon közeli fotó a dekoltázsáról.

Az énekesnőnek már van néhány tetoválása, amiknek a sorát most bővítette egy újabbal. Az apró lótusz motívum a mellei közé került, amit nehéz volt úgy fotóznia, hogy ne a dekoltázsán legyen a hangsúly. Nem is sikerült… Még női szemmel is nehéz másra koncentrálni.

Kiemelt kép: Instagram/@singhvikiofficial