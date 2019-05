Ördög Nóra: Egy fontos korszak vége

A műsorvezető lánya elballagott.

Ördög Nóra még egy ilyen fura helyen is pózol és mosolyog

A tévés közösségi oldalán számolt be róla, hogy nagyobbik gyereke elballagott az óvodából. Mici ősztől iskolába fog járni, ami a család életében is új fejezetet nyit, és ami hatással lehet az utazós vlogjaikra is, hiszen az óvodában sokkal rugalmasabban kezelték a hiányzásokat.

Egy fontos korszak vége #ésegyújkezdete#micielballagott

– írta posztjában Ördög Nóra.

Kiemelt kép: Instagram/@ordognora