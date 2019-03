Földes Eszter az iskoláséveiről: Rendszeresen megvertek, megaláztak

A színésznő a napokban, egy hasonló ügy kapcsán, saját történetét mesélte el. Neki is van tapasztalata az iskolai zaklatásban.

11-12 éves koromban engem is rendszeresen terrorizált néhány lány az iskolából, megvertek, megaláztak. Nekem nagyon jó volt a kapcsolatom a szüleimmel. Nem voltak tabuk, lehetett bármiről beszélgetni velük, ahogy most is, és bízhattam bennük. De hallgattam arról, ami velem történik sokáig, mert szégyelltem. Egyedül akartam megoldani. Büszkeségi kérdést csináltam belőle. Végül persze minden kiderült, mert elég komoly viselkedészavart okozott nálam, depressziót, és átkerültem egy másik iskolába