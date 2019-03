Nánásiék következő vlogja Izlandról fog szólni, Nánási Pál és Ördög Nóra pedig ezúttal is kommentben várta a javaslatokat. Új videójukban most meg is találták a megfelelőt, ami a Nánásijég lett. A kiválasztás folyamatát is bemutatták, szóval aki elindítja, az készüljön fel egy nagyon erős szóvicc-dózisra.

Kiemelt kép: YouTube