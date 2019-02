Mihalik Enikővel akár bkv-zás közben is össze lehet futni

A magyar modell nemzetközileg is a legnagyobb nevek között szerepel, hosszú évek óta New Yorkban él, mégis annyira hétköznapi tud lenni, hogy akár valamelyik budapesti tömegközlekedési eszközön is találkozhatunk vele.

Igaz, Mihalik Enikő a pénteki napját már Prágában töltötte töltötte, de csütörtökön még Budapesten volt. Egy éjszakába nyúló díjátadó után pedig buszra szállt és úgy indult haza.

Kiemelt kép: Instagram/@eniko