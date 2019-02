A Barátok közt Vandája alig akart visszatérni a sorozatba

Visszatér a Barátok köztbe Kardos Eszter, azaz Illés Vanda, ugyanis a sorozat készítői újabb csavart tartogatnak a nézőknek. Kardos kisfiának, Eriknek a születéséről mi is írtunk, sőt, képet is mutattunk róla, most azonban a Fókusznak beszélt a színésznő arról, hogy mennyire nehezen lehetett rávenni a forgatásba való visszatérésre:

Rengeteget gondolok Erike: vannak olyan napok, meg órák, hogy kb. 5 percenként írom az sms-eket haza, hogy:

„úristen, mi van vele?”

„ugye nem fulladt még meg a gyerek?”

„ugye jól van?”

„hányat kakilt?”

„hányat evett?”

A riportból az is kiderül, a színésznőnek pont akkor kezdett el hiányozni a munka, mielőtt felkérték volna a visszatérésre, de még így is hezitált a lehetőséget illetően, kisfia elengedése miatt:

Az első nap, amikor hosszabb időre kellett otthagynom Eriket, az nagyon nehéz volt. Ültem a kocsiban, és azon gondolkodtam: »Úristen, én most rossz anya vagyok, hogy otthagyom a gyermekemet«.

Kiemelt kép: RTL Klub