Az dicséret a Szikla lányának, hogy úgy nézel ki, mint az apád?

Dwayne Johnson, becenevén a Szikla, épp legújabb fimjének bemutatóján járt a Sundance Filmfesztiválon, ahová magával vitte 17 éves lányát, Simone Garcia Johnsont is. A film egyébként a Fighting With my Family címet viseli, amiben egy pankrátor család egyik tagját formálja meg a kigyúrt színész.

Lányával kapcsolatban azért illik megjegyezni, hogy igencsak hasonlít apjára, amiről most nem tudjuk, ez dicséret-e a fiatal hölgynek vagy sem?

Kiemelt kép: Suzi Pratt/Getty Images for Metro Goldwyn Mayer Pictures