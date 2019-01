Mark Ronson elmondta, hogy miért beszél olyan furcsán

Mark Ronson sztárproducert ritkán lehet hallani beszélni, de most a díjátadószezonban egyre többet kell beszélnie, hála annak, hogy a Csillag születik főcímdalának, a Shallownak a társírójaként és producereként sorra nyeri a díjakat. Ennek köszönhetően feltűnhetett, hogy a slágerlistákat uraló sztárnak nagyon furcsa akcentusa van. A kiejtése egy furcsa átmenet a brit és az amerikai akcentus között, ami hasonlít mindkettőre, de egyik sem igazán. Ronson is rájött erre nemrég, Twitteren reagált erre, elmesélve, miért van ez így.

My mum did many many wonderful things for us growing up. Moving us from London to NYC as kids however has resulted in one severely annoying, hybrid accent…just heard myself on a radio interview and was shocked.

— Mark Ronson (@MarkRonson) January 28, 2019