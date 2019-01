VV9: Reni szerint a hasonlatokban rejlik a szuperereje, de nem tudja, mi az a hasonlat

A Való Világ kilencedik szériájának Renije azzal kiáltott fel váratlanul a többieknek, hogy rájött, miben tehetséges, szerinte az a szuperképessége, hogy mindenre tud mondani valami hasonlatot. Ezt gyorsan megpróbálta szemléltetni azzal, hogy mond egy hasonlatot az előtte levő tükörről, és ezt a gyöngyszemet sikerült kiizzadnia magából:

Ha itt van ez a tükör és látom benne magamat, akkor az egy valóságos dolog. De ha nincs itt ez a tükör és nem látom benne magamat, akkor az nem valóságos.

Ezzel a mondattal több probléma is van, az egyik pedig rögtön az, hogy ez nem egy hasonlat, hogy micsoda, arról mondjuk fogalmunk sincs, az egyetlen dolog viszont, amit biztosan tudhatunk, hogy nem hasonlat. Egyébként ő is érezte, hogy még gyakorolnia kell, mert fontos a megfelelő hasonlatok gyártása a munkaerőpiacon manapság, és kérte a többieket, hogy mondjanak egy sztorit, amire ő mond egy tanulságos hasonlatot, bármi is legyen az. Természetesen hasonlóan fantasztikus mondatot sikerült szűrnie, de továbbra is probléma, hogy ez se hasonlat.

Kiemelt kép: RTL Klub