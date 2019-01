Lady Gaga beszólt az alelnöknek koncertjén

Lady Gaga éppen Las Vegas-ban lépett fel, amikor egy szám közepén elkezdett beolvasni Donald Trump alelnökének, Mike Pence-nek és annak feleségének, Karen Pence-nek. Pence melegellenessége régóta ismert, az apropót most az szolgátatta, hogy kiderült, felesége egy olyan vallásos iskolában dolgozik, ami nem hajlandó meleg tanárokat és dolgozókat alkalmazni. Az énekesnő a következőt üzente neki:

Ezzel arra utal, hogy Amerikában legtöbbször a vallásszabadságra szoktak hivatkozni a melegellenes intézkedések során, például azért nem süt egy pék esküvői tortát egy meleg párnak, mert az sértené a vallását, és ez diszkriminálja őt vallásosként, ha ki kellene szolgálnia. Az énekesnő így folytatta:

We need more people like Gaga to not be afraid and to speak up. What she says here, thank you for using your voice @ladygaga #ENIGMA ❤️🧡💛💚💙💜💖🖤 pic.twitter.com/kPmJim1VUp

— Kara (@gagaamour) January 20, 2019