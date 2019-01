Tápai Szabináék megmutatták kislányukat

A kézilabdázó novemberben szülte meg Kucsera Gáborral közös második gyerekét, Millát, akinek arcát a BEST címlapján mutatta meg a sportoló házaspár.

Az újságba rendhagyó módon bekerült egy olyan fotó is, amin Tápai Szabina éppen szoptatja legkisebb gyermekét. Ezzel kapcsolatban megkerestük Tápait is, aki azt mondta, azért vállalta, hogy az újságban is megjelenjen egy ilyen kép, mert szerinte ennél nincs szebb és csodálatosabb dolog a világon, és az anyáknak bátran vállalniuk kell, hogy merjenek szoptatni – akár nyilvánosan is, bár hozzátette: ilyenkor azért mindenképpen takarják el a melleiket vagy vonuljanak el arra a kis időre.

Szerintem a legfelemelőbb érzés az, ha úgy van velünk a gyerekünk, hogy tudjuk, bármikor adhatunk neki enni. Sok anyuka, aki nem szoptat, azért nem tud vagy mer kimozdulni, mert nem biztos benne, hogy meg tudja etetni a gyerekét

– mondta Tápai, majd hozzátette: nem mindenki tud szoptatni, de aki képes rá, annak mindenképpen fel kell vállalnia. Nagyobbik gyerekét, Bencét 15 hónapos koráig szoptatta.

Exkluzív sztorikkal megjelent a BEST. A magazinban soha nem látott babafotókat is találsz Tápai Szabina és Kucsera Gábor kislányáról. Keresd a BEST-et az újságárusoknál! Közzétette: BEST Magazin – 2019. január 10., csütörtök

Kiemelt kép: Facebook/Best Magazin