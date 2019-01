Samuel L. Jackson lila Teletubby-nak öltözött

Samuel L. Jackson hajlamos extrém, szokatlan cuccokat hordani, hetvenedik születésnapjára például csináltott magának egy mellényt, amin szerepel az összes filmjének a címe, amiben szerepelt, hogy bárki leolvashassa a hátáról, ha kétségei lennének valamelyiket illetően, valószínűleg.

Most ezúttal tetőtől majdnem talpig lilába öltözött, mindössze egy fehér cipő bontja meg a lilaságot, de még telefonja, sapkája, és kabátja alatti pulóvere is lila. A színész teljesen úgy néz ki, mint egy Teletubby.

Mindezt új filmjének, az Üvegnek a brit premierjén viselte, és ez meg is magyarázza a választást egyébként, ugyanis a filmben, ami egyszerre folytatása a Sebezhetetlennek és a Széttőrvenek, a címadó karakterének a lila a színe, a plakátokon is, továbbá a filmben is kvázi egy lila öltöny a jelmeze.

Ugyanakkor kénytelenek vagyunk feltenni az egyértelmű kérdést, hogy ki hordta ezt jobban, Samel L. Jackson, vagy a lenti képen szereplő személy.



Kiemelt kép: Mike Marsland/ Mike Marsland/WireImage