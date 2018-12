Melania Trump kiszőkült, valaki szerint ő lett Stifler mamája

Az Egyesült Államok jelenlegi first lady-je Melania Trump a Foxnak ma új hajszínnel adott interjút – barnáról szőkére váltott, a Twitter ennek örömére pedig gyorsan beindult. Van aki szerint abszolút felismerhetetlen lett, de olyan is akadt, aki szerint új hajával Jennifer Coolidge-ra hasonlít, arr a színésznőre, aki az Amerikai pite-filmekben Stifler mamáját alakította.

I can’t believe they cast Jennifer Coolidge as the new Melania! pic.twitter.com/TdlpLE2tJc

— Ashley Mayer (@ashleymayer) December 13, 2018