A feleségem nem hajlandó az orális szexre

A vallás és az orális szex témában érkezett olvasói levélre válaszolunk, a levélből az is kiderül, hogyan oldja meg a férj, hogy nélkülöznie kell a szexben. Amennyiben van kérdésed a szexualitás témakörben, vagy te is erotikus szolgáltatást veszel igénybe, mert otthon nem kapod meg a számodra szükséges szexuális életet, írd meg nekünk a timea.sereg@24.hu email címre.

Szeretném megosztani önökkel a történetemet. 55 éves férfi vagyok, 24 éve házas, és egy vallásos családból származó hölgyet vettem feleségül. Jól kijöttünk egymással, csak szexuálisan eléggé konzervatív. Nem hajlandó az orális szexre. Ebbe kénytelen voltam beletörődni, én se nagyon ugrálhattam, mivel kis mérettel vagyok megáldva. Lassan két éve, hogy kezdett kihűlni köztünk a szex. Elkezdtem erotikus masszázsra járni, amiben főként orális szex van. Általában negyvenes hölgyekhez megyek, némelyikükkel már szinte baráti a viszonyom. Náluk megkapom azt, amit otthon nem.

Az olvasói levelet Imre küldte nekünk, akit nem így hívnak, de az ő névtelenségét is garantáljuk. Mindeddig a vallás és a szexualitás még nem került szóba az olvasói kérdésekben, örülünk, hogy végre erre is sor kerül.

Mit lehet tenni?

Nemcsak a vallásos embereknél, hanem más pároknál is előfordulhat, hogy a feleség ódzkodik a fellációtól. Az orális szexnek ezt a formáját, mint szexterápián többször is kiderült, azért utasítják el legtöbbször a nők, mert nem szeretik a férjük ízét, vagy mert nem tartják elég tisztának azt a területet. Találkozni olyan feleséggel szexterápián, aki csak a férjével nem szerette ezt, a szeretőjével pedig igen, és rendszeresen űzte is. Olvasónknál más a helyzet, legalábbis első olvasatra, de mélyebben megnézve a vallás és az orális szex kapcsolatát, látható, hogy tulajdonképpen nem igazán szólnak erről részletesen a szentírások, ergo kifogásként remekül működhet a vallás az orális szex elutasítására. Magyarországon a keresztény vallásúakból vannak a legtöbben, így bár nem tudjuk, milyen vallású a feleség, a katolikus egyház útmutatását vesszük alapul a válaszadáshoz.

A Biblia nem ír az orális szexről a házasságban, az biztos, hogy a vallás szerint házasság előtt bűn, erkölcstelen ezt űzni. De a házasságban az orális szex mentes a bűntől mindaddig, amíg mindketten kölcsönösen beleegyeznek. Tehát a felláció és a cunnilingus is. A férjnek és a feleségnek egyaránt igent kell rá mondania, és nem lehet a házastársat erre kényszeríteni. Ami biztosan bűnnek számít a katolikus vallás szerint, ha harmadik fél is bekerül a házasságba, azaz a masszázsokra járás, az ott kapott orális kielégülés eléggé bűnös dolog vallási szempontból. Azt pontosan nem tudni, milyen vallású a feleség, de ha protestáns, sincs ez másképpen, sem a katolikusok sem a reformátusok nem vesézik ki részletesen a fellációt az írásaikban.

Biztos, hogy vallási szempontból nem bűn házasságon belül ilyesmit tenni, ha mindketten egyaránt akarják.

Egyedül a zsidó vallásúaknál van szó a Talmudban az orális szex gyakorlati részleteiről, de a Talmud szerint sem bűn az orális szex házasságkötés után. Ami vitatott, az a pénisz orális stimulálásának végkimenetele: vannak tézisek, miszerint a magvak kibocsátása nem megengedett, és vannak tézisek, miszerint olykor-olykor, bizonyos körülmények közt belefér. Azt, hogy pontosan mit tehetnek és mit nem, csak az igazán vallásosak tudhatják – attól is függ, mit mond erről nekik személyesen a rabbi vagy a pap, lelki pásztor.

A hosszú távú megoldás olvasónk problémájára a párterápia lehetne, ahol felfedhetnék a szexuális problémák valódi okait – mert létezik az a problémakör is, hogy a feleség szüzen megy férjhez vallási okokból, és tapasztalatlan az ágyban, ami eleinte vonzó a férfi számára, viszont hosszú távon nem tudnak ezzel együtt élni, ezért is jó segítséget kérni. A prostituáltaktól megkapott szolgáltatás csak átmenetileg enyhítheti a hiányzó szexuális életet, viszont ha kiderül, akkor az egész házasság rámehet, hiszen a vallásosság a házasságtörésnél és a válásnál már egészen más súlyt ad a problémakörnek. Most még lehet tenni terápián azért, hogy rendeződjön a viszony, és célszerű ezzel a lehetőséggel élni, mielőtt még sokkal nagyobb lesz a gond.

(Amennyiben a vallások és az orális szex témakörben tárgyi tévedést találna bárki, várjuk szeretettel a helyreigazítást tényekkel alátámasztva, és természetesen azonnal javítjuk, ha szükséges. – a szerző)

