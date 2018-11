Aaron Carter szerint ő kövezte ki az utat Justin Bieber előtt

Aaron Carter – Nick Carter öccse, akit gyerekkorában kitereltek a vörös szőnyegre, meg csináltak neki pár klipet, hogy aztán a későbbiekben gyakorlatilag semmit se profitálhasson belőle.

Justin Bieber – 12 évesen felfedezték a YouTube-on, mára pedig a világ egyik legnagyobb popsztárja lett belőle.

És kinek köszönheti mindezt? Aaron Carternek!

Utóbbi legalábbis azt írja Twitterén Justin Bieberről:

Listen man. I can’t sit here & just not say anything to that, I’ve been in this industry before he was born. I’ve had harder times and always bounce back. No I’m not Justin Bieber I’m Aaron Carter. I’m also in construction 🚧 I paved the way. These kids have NEVER paid me homage. https://t.co/Qe86BI22Pq

— MY ALBUM IS OUT NOW!! (@aaroncarter) November 20, 2018