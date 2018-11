Cher: Sose drogoztunk, hiba volt

Az Elle-nek adott interjút az énekesnő és színésznő, amiben beszélt karrierjének kezdetéről is, egészen pontosan a Sonny & Cher duóról. Állítása szerint borzasztóan gyorsan jött a siker, fel se tudta igazán dolgozni, amikor megtörtént.

Hülyén hangzik, de minden annyira gyorsan történt. Azt sem tudtam, hol vagyok. Egyik nap még szegények voltunk. Két-három nappal később meg már híresek.

Mint mondta, hatalmas sikerük volt a gyerekeknél, de a felnőttek utálták a zenéjüket, annyira, hogy képesek lettek volna ölre is menni miatta. Aztán jött az I Got You Babe, és elmúlt ez a vehemens gyűlölet. Viszont érdekes módon a karrierjükben azt találja nagy hibának, hogy sose drogoztak.

Hatalmas gátakat döntöttünk le a zenénkkel, de sose drogoztunk és ezért nem is változtattunk a hangzásunkon. Ez hatalmas hiba volt.

Kiemelt kép: Don Arnold/WireImage