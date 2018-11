Cardi B szomorú, mert szülés után túl sokat fogyott

Cardi B-nek nem olyan régen született gyereke a Migos-tag Offsettől, de már sikerült teljesen leadnia a terhesség alatti feleslegét. Sőt, olyannyira, hogy már aggódik, mert továbbra is fogyik, pedig próbál minden erejével hízni. Mint mondta egy Instagram live-ban, – amiről a Page Six számolt be, a szülés után nagyon gyorsan akarta leadni a felszedett kilókat, úgyhogy étvágycsökkentőt is fogyasztott, ennek köszönhető valószínűleg. Mint mondta, nem szeretne túl vékonynak kinézni. Bár tetszik neki a hasizma, hiányoznak a kerek formái. A szülei pedig azon vannak, hogy minél többet egyen, de mint eelmondta, minél jobban erőltetik, annál kevésbé van étvágya.

Kiemelt kép: Joe Scarnici/Getty Images, Pandora Media Inc.