Elítélték Kendall Jenner zaklatóját

Egy 37 éves férfit október közepén tartóztatott le a rendőrség, miután kétszer is belopózott Kendall Jenner birtokára, gyakorlatilag betőrve a híres modellhez. Akkor 30 ezres óvadékot kapott, most pedig az ítélet is megszületett, távolságtartási végzés lépett életbe a férfi ellen a következő öt évre – írta a Buzzfeed. Jenner egyébként amikor az eset történt, durván kiakadt a TMZ-re, azzal vádolva az oldalt, hogy azzal, hogy elárulják mindenkinek, hol lakik, veszélynek teszik ki az életét. Egy tweetben mondta a következőt:

Értem, hogy mire vállalkoztam, de amikor kiadjátok a pontos lakcímemet, veszélybe sodorjátok az életemet. Az otthonod az, ahol biztonságban kellene érezned magad, de hála az olyan oldalaknak, mint a TMZ, az otthonom lassan az utolsó hely, ahol biztonságban érzem magam. Szégyelnetek kéne magatokat.

Kiemelt kép: Isaac Brekken/Getty Images