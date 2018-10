Survivor Fanni: Elnézést, hogy egyszerű paraszt vagyok

Abból mindig valami fantasztikus kerekedik ki, ha a Survivor tagjai leülnek beszélgetni, ma sem volt ez másként.

Most Fanni volt a középpontban, vele próbált vicceskedni Robi – kevés sikerrel. Kiderült, Fanni most látott először tengert, Robi pedig szemrehányóan megjegyezte, nem látszott rajta, mert nem is örült neki. Azt is elmesélte, hogy fiatalon sokat dolgozott a családjával, piacoztak, ráadásul tutajt is tud építeni, bár ők nem bambuszt, hanem raklapot használtak, illetve pluszban még traktorbelsőt is.

Elnézést, hogy egyszerű paraszt vagyok, de mi így tutajoztunk a csatornán

– mondta.

Robi szerint Fanninak semmi sem jó, egész nap csak ül, kóstolgatja a kaját és abba köt bele, hogy ő mit csinált.

