Macaulay Culkin már egyáltalán nincs lecsúszva

Az elmúlt években azért elég sok ijesztő képet lehetett látni Macaulay Culkinról, aki függőségei és életmódja miatt csúnyán szétcsúszott. Mostanában azonban egyre jobb formában van. Nemrég már azt is pedzegette, hogy az apaságra is készen állna, ha barátnője is úgy gondolja.

Culkin – aki egyébként már 38 éves, amit alig hiszünk el- kedd este, az American Music Awards-on jelent meg, a róla készült fotók pedig újabb bizonyítékot adtak arra, hogy jól van. Sőt, nagyon jól.

Kiemelt kép: Emma McIntyre/Getty Images For dcp