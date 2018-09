95 millió dollárra perlik Sacha Baron Cohent

Sacha Baron Cohen egyik legújabb, a Who is America? című sorozatában Roy Moore-t pedofilként ábrázolta. A politikusnak persze ez annyira nem tetszett, hogy szinte egyből be is perelte a színészt – tudtuk meg a TMZ-től.

Az összeg ráadásul kicsit sem mondható kevésnek, Moore ugyanis összesen 95 millió dollárt – átszámítva körülbelül 26 milliárd forintot – szeretne kapni Cohentől becsületsértés vétsége miatt. Az egész történetben amúgy az a legérdekesebb, hogy Moore tulajdonképpen jelen volt az epizód rögzítésekor, hiszen egy olyan sorozatról beszélünk, ahol Cohen egy fiktív karakter bőrébe bújva beszélget vendégeivel – ebben az esetben a politikussal -, nyilván erősen manipulált, irányított módszerekkel, nagyon szélsőséges helyzetekbe kényszerítve riportalanyait.

Moore-nak valószínűleg azért ennyire fájó pont az interjú, mert valóban pedofil botrányba keveredett 2017 legvégén: Leigh Corfman ugyanis azzal vádolta meg, hogy még csak 14 éves volt, amikor a tőle 18 évvel idősebb politikus szexuális ajánlatot tett neki.

