A lány, akinek a nőnek öltözött férfiak adtak önbizalmat

Ha azt mondom, drag (a dressed as a girl, magyarul lánynak öltözött), itthon kevesen tudják azonnal, mire gondolok. Sokaknak még a mozaikszó feloldása után is – tévesen – a transzvesztitizmus jutna az eszébe. Eközben sok nyugati országban, így az Egyesült Királyságban is többen támogatják és ünneplik a drag nevű művészeti formát.

Egy drag-előadót vagy drag queent nem feltélenül szabad összekeverni egy transzvesztitával, mert a drag művész, aki szerencsés esetben pénzt keres performanszával, azzal, hogy az ellenkező nem jellegzetességeit – ruha, haj, smink – viseli. A transzvesztita viszont a másik nem ruháit nem csak önkifejezés miatt hordja, illetve általában a heteroszexuálistól eltérő nemi identitásúként kategorizálja magát.

Az USA-ban idén mutatták be a RuPaul’s Drag Race tizedik évadát, ami gyakorlatilag egy drag queenek számára meghirdetett verseny és valóságshow, amire kimondottan férfiak jelentkezését várják. A férfit pedig a testi adottságok alapján kell érteni, hiszen a műsor kezdete óta tucatnyi részvevő vallotta magát férfi teste ellenére queernek, vagyis másnak. Köztük voltak lehet non-binárisok – sem nőként, sem férfiként nem azonosítja magát, genderfluidok – az illető egyszer nőnek, máskor pedig férfinak, de akár harmadik neműek is érezheti magát, vagy olyanok, akik nemátalakító műtéten estek át, vagyis ma már transznemű nők.

A műsor névadója RuPaul André Charles, aki az LMBTQ+ körökön kívül is ismert. Legalább annyira, mint például John Waters filmrendező alkotásainak szereplője, Divine, a transzszexuális Amanda Lepore vagy a Kardashian-sztorin kívül olimpiai bajnoki címéről is híres Caitlyn Jenner, aki évekkel ezelőtt esett át nemátalakító műtéten. RuPaul egyébként filmszerepeivel és zenéivel hívta fel magára a közönség figyelmét, majd vált kora legnevesebb drag-előadójává, amiért nemrég csillagot is kapott a Hollywoodi Walk of Fame-en. A 2009-ben elindult Drag Race azóta tíz plusz három évaddal jelentkezett és tett közel 150 drag-előadót milliók számára ismertté.

Lady Gaga miatt

Lady Gagára mai napig gyerekkorom legmeghatározóbb személyeként tekintek, ennek köszönhetően már kiskamaszként tisztában voltam az LMBTQ+ emberek sorsával és életével, pláne miután rengeteg Gaga-rajongó barátot szereztem, akik közül többen a szexuálisan a megszokottól eltérő spektrumba tartoztak. Miután megtudtam, hogy a RuPaul’s Drag Race kilencedik évadának egy részében Lady Gaga is szerepel majd, megnéztem azt, a sorozat pedig beszippantott. Alig három hét alatt megnéztem az összes évadot.

Egy magamfajta, önmagát soha el nem fogadó, visszahúzódó, sokak által semmibe vett és sokszor nevetség tárgyává tett fiatal számára olyan elképesztő önbizalmat adott ez a sorozat, amiről soha nem is álmodtam.

De nem csak én, hanem a reality-ben versenyzők is önbizalmat kaptak. A másságuk miatt sokszor szerencsétlen múltú művészek a legfájóbb beszólásokkal és történésekkel is megbirkóztak a drag segítségével, ami feledtette velük bánatukat, szorongásukat, kisebbségi komplexusukat.

A negyedik évad óta az első díj már százezer dollár, vagyis közel 28 millió forint, így nem is csoda, ha az egyébként sokszor nehéz körülmények között élő előadók legnagyobb vágya bekerülni a műsorba és megnyerni azt, hisz megélhetésüket kizárólag drag-fellépésekből még Amerikában is szinte lehetetlen biztositani.

Ennyi évad után nem csoda, hogy külön rajongótábora van nem csak a sorozatnak, de a szereplőknek is, íg 2015-ben megrendezték az első RuPaul’s Drag Con nevű expót, amit 2018-ban Londonban is megcsináltak. A DragWorld UK-nek elnevezett bulira idén tizenhatezren voltak kiváncsiak, ezen a rendezvényen jártam nemrég én is a 18 éves húgommal.

Közel fél éve gyűjtöttük a pénzt és számoltuk a napokat, hogy mikor találkozhattunk végre kedvenc művészeinkkel az eseményen, amire többségében heteró(nak kinéző) fiatal lányok voltak kiváncsiak. A legmeglepőbb viszont nem is ez, hanem az volt, hogy a látogatók közt rengeteg kisgyerek és hatvan-hetven év feletti is élvezte a programokat.

Terápiás panelbeszélgetések

Nyilván voltak táncos és énekes előadások is, lehetett venni sminkeket meg parókákat, de a leghasznosabb programok a panelbeszélgetések voltak. Ezeken több fontos témát érintettek – szó esett többek között a nemi szerepekről, a drog-, alkohol- és internet-függőségről, a mentális betegségek legyőzéséről, illetve a túlsúlyról és annak elfogadásáról is.

Az egyik ilyen beszédet Jinkx Monsoon tartotta, aki olyan szenvedéllyel mesélt a gender szerepéről a mai társadalomban, hogy utána percekig tapsolta őt a közönség. Monsoon arról beszélt, hogy már négyéves korában látszott rajta, hogy nem átlagos fiú, anyja meg is kérdezte tőle, hogy lány szeretne-e lenni, amire ő igennel válaszolt, anyja pedig megígérte neki, hogy elviszi orvoshoz, kaphat hormonokat, aztán felnőttként majd levágják a lába között lévő dolgot. Most, harmincéves fejjel Monsoon viszont belátta, nem kell ahhoz megcsonkítania önmagát, hogy nőnek – is – érezhesse magát. Szeretné, ha a dragben nőként, míg dragen kívül semleges neműként gondolnának rá. Szerinte

néhány nőnek pénisze van, míg néhány férfinak vaginája.

Gáll Anna

Kiemelt kép: Instagram/RuPaul’s Drag Race