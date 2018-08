Nagyot hibáztak Beyoncé és Jay-Z biztonsági emberei?

Beyoncé és Jay-Z éppen közösen turnéznak az Államokban, az On The Run szombat esti megállója pedig Atlanta volt. A koncert több szempontból miatt is emlékezetes marad majd a rajongóknak, ebből az egyik az, hogy egy ismeretlen ember miatt kitört a káosz, írja a Mirror.

Több felvétel is készült az esetről, a legértékelhetőbb minőségűt Twitterre töltötték fel, azon pedig jól látszik, hogy a házaspár éppen befejezett egy számot, elvonult, amikor valaki felpattant a színpadra és megpróbált utánuk futni. A táncosok először észre sem veszik, mi történt, de amikor igen, akkor elég gyorsan reagáltak is.

#OTRII the fight at the end!!! I need help dissecting this!!! pic.twitter.com/7MEiiQViKg — Ken Kemp (@kenkemp22) August 26, 2018

Azt nem tudni, hogy a biztonságiaknak mi tartott ennyi ideig (a felvétel végén látszik, hogy többen lefognak valakit), ezt egyébként többen szóvá is tették Twitteren.

That fan got entirely too close to Beyonce, welp, somebody getting fired #BookIt — saLLie_mAe🙄 (@CarliusLemon) August 26, 2018

