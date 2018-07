Megható üzenetet hagytak Demi Lovatónak a londoni metróban

Demi Lovato Skyscraper, Gift of a Friend, és Tell Me You Love Me című dalainak szövegéből összeállított levéllel fejezte ki az All On The Board nevű csoport, hogy szurkolnak az énekesnőnek a felépüléshez.

A megható levelet a londoni metró egy táblájára írták ki North Greenwich állomáson, amelyen egyébként a menetrenddel kapcsolatos közérdekű információkat szoktak megosztani. A csoport kifejezetten arra alakult, hogy ilyen táblákra írjanak ki kedves üzeneteket. A levél szövege magyar fordításban így hangzik:

Talán egy felhőkarcoló ereje elég lesz, hogy helyrehozzon. Ami a mentális egészséget illeti, mindannyiunknak szüksége van egymásra, talán egy barát ajándéka segít majd jobban lenned. Adj szünetet a szívednek, most nem kell tettetned.

We are thinking of you @ddlovato

Your family, friends & all your #Lovatics right now. Get well soon Love @allontheboard X #demilovato #StayStrongDemi #PrayForDemi #TuesdayThoughts #WeLoveYouDemi #demilovatoedits #mentalhealth #allontheboard #TellMeYouLoveMe #Demi @DemiLovatoGod pic.twitter.com/j8rD9DSgBD

— All on the board (@allontheboard) 2018. július 24.