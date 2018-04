Csősz Boglárka nem tűri, ha barátai idejétmúlt ruhákat viselnek

A Feleségek luxuskivitelben legújabb epizódját most sem ússzuk meg dráma és veszekedés nélkül. A vitatkozó luxusfeleségek ezúttal Csősz Boglárka és Köllő Babett lesznek.

A Törökországban élő Csősz szerint vitapartnere – stylistja tanácsára – idejétmúlt és nem az alkalomhoz illő ruhát viselt egy eseményen, és ezt mint színésznő, nem engedheti meg magának, amit nyilván szóvá is tett.

Babett a tavalyi trend szerint, a helyszínhez nem illő és színeiben, stílusában nem társítható ruhákba öltözött stylistja tanácsára, és ez rá nézve is kínos, hiszen ha én észrevettem, biztos másnak is feltűnik majd. Az én köreimben, ha valakinek egy boltban idejétmúlt ruhát ajánlanak megvételre egy nívós eseményre, hatalmas botrányt csinál. Én sem tűröm ezt! Sőt, ha Budapesten járok és vásárolok egy különleges, drága darabot, számomra fontos, hogy tudjam, más is vett-e már hasonlót, mert kellemetlen lenne egy rendezvényen egy másik közszereplővel ugyanabban a ruhában megjelenni