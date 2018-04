Negyed évszázada bírja a világ legsikeresebb fiúbandája

25 évvel ezelőtt alakult meg a világ leghíresebb fiúbandája. Akkoriban lett Bill Clinton elnök, szűnt meg Csehszlovákia, született meg Ariana Grande és jelent meg az első Jurassic Park-film. Igen, ennyire régóta létezik a Backstreet Boys.

Howie Dorough, AJ McLean és Nick Carter meghallgatásokon találkoztak először még a kilencvenes évek elején, nem sokkal később pedig csatlakozott hozzájuk Kevin Richardson, aki akkoriban a Disney Worldben dolgozott Aladdin hangjaként. Ezzel egyidőben, 1992-ben adott fel egy hirdetést Lou Perlman, későbbi producerük, amiben azt írta, szeretne létrehozni egy együttest. A négy srác elment a meghallgatásokra, Kevin Richardson pedig felhívta unokatestvérét, Brian Littrellt, hogy ő is énekeljen, így végül az ő csatlakozásával alakult meg 1993 áprilisában a Backstreet Boys. A nevet Pearlman találta ki, az együttest az orlandói Backsteet bolhapiac után nevezte el, ahol sok tinédzser lógott akkoriban.

On April 20th, 1993 we became the Backstreet Boys. If you would have told us that 25 years later we would still be making music together, we would have never believed you. Thank you #BSBArmy ❤️ Who’s ready for another 25 years? #KTBSPA #BSB25 pic.twitter.com/105aaPNxur — backstreetboys (@backstreetboys) April 20, 2018

Ez ugyanaz a Lou Pearlman, akit 2008-ban 25 év börtönre ítéltek csalás és piramisjáték miatt, és aki 2016-ban börtönbüntetése alatt halt meg. Pearlman több mint 300 millió dollárral rövidítette meg a Backstreet Boys és többek közt az ‘N Sync tagjait, ugyanis utóbbit is ő rakta össze még a 90-es években. De Pearlmant nem csak csalással vádolták, hanem azzal is, hogy pornót nézetett lakásában az együttes tagjaival, köztük az akkori még fiatalkorú Nick Carterrel is, aki a Backstreet Boys megalakulásakor még csak 13 éves volt.

Első fellépésük 1993 májusában volt az orlandói SeaWorldben, a következő egy évben pedig iskolákban turnéztak. Így találta meg őket 1994-ben egy lemezkiadó páros, aminek köszönhetően két évvel megalakulásuk után megjelenhetett első slágerük, a We’ve Got It Goin’ On. Első albumukat 1996-ra fejezték be, de először csak Európában futottak be, az amerikai tinilányok csak később csatlakoztak rajongóik közé. A zene és a videóklip több mint húsz év távlatából nézve erős idegeket igényel, még annak is, aki igazi rajongó volt.

Ennél viszont érdekesebb videókat is rejt az internet, például 1993-ból, ami közvetlenül az együttes megalakulása után készült. A srácokat akkor még az új New Kids On The Block-ként emlegették, stílusuknak pedig az égvilágon semmi köze nem volt a későbbi BSB-hez. Viszont rajongóik már akkor voltak, lelkesen sikongató kislányok előtt léptek fel, és a videón is látszik, hogy Nick Carter tényleg nagyon kisfiú volt még akkoriban.

Élet a BSB előtt

Kevin Richardsonnak korábban is volt már egy együttese, ami Paradise néven futott, de leginkább csak Bobbi Brownt, illetve más akkor futó énekeseket és együtteseket coveroltak, amikor esküvőkön, vagy éttermekben léptek fel. AJ McLean a tévében próbálkozott egy Nickelodeonon futó sorozatban, de a pilot-rész után kivágták. Nick Carter viszont még ennél is szomorúbb szerepet kapott: ő az Ollókezű Edwardban tűnt fel, legalábbis a YouTube-on van egy videó, ami azt állítja, hogy ő a film egyik jelentében a háttérben elszaladó szőke kissrác.

A legnagyobb sikereket a 90-es évek végén, illetve a kétezres évek elején érték el, miközben Brian Littrellnek két szívműtétje is volt. De nem csak ez nehezítette meg az együttes dolgát, hanem az is, hogy AJ McLean rácsúszott a drogokra. Ez a közös munkának is betett: a The Call című számukhoz készült videóklip forgatására McLean állítólag bekokainozva érkezett meg, a találgatások szerint ezért is van rajta a videóban végig napszemüveg. Az énekes ezek után 2011-ben, majd 2002-ben is eltöltött egy kevés időt a rehabon.

2006-ban aztán bekövetkezett az, ami minden lány-, vagy fiúbanda életében eljön: az egyik tagnak elege lett és kiszállt. Kevin Richardson 2006-ban hagyta ott a Backstreet Boys-t arra hivatkozva, hogy szeretne más dolgokkal foglalkozni.

A 2010-es évek eleje zömmel késtégbeesésekkel telt, legalábbis kívülről nehéz máshogy értelmezni azt, hogy a Backstreet Boys egy turné erejéig összeállt a New Kids On The Blockkal, akik utoljára a 90-es években voltak menők. Ekkor tért vissza Kevin Richardson is, még épp időben ahhoz, hogy ő is ott lehessen, amikor az együttes 20 évvel megalakulása után csillagot kapott a Hollywoodi hírességek sétányán, 2017-ben pedig már saját show-juk volt Las Vegasban.

A legérdekesebb, amit az együttes tagjai valaha is készítettek, a Dead 7 című film volt, egy posztapokaliptikus zombi-western, amit Nick Carter írt, ő is szerepel benne, és Dorough, illetve McLean segítették, hogy elkészüljön ez a csodálatos alkotás. Ezen túl a Backstreet Boys az elmúlt 25 év alatt mindössze 9 albumot és 8 Grammy-jelölést termelt ki, illetve egy róluk szóló dokumentumfilmet. Arról viszont egyelőre nincsenek hírek, hogy a jövőre nézve mik a terveik, de sanszos, hogy egy tizedik album.

