Megújulva tér vissza Ördög Nóra TV2-s műsora

Hamarosan Vigyázat, szülővel vagyok! címen, megújult formában tér vissza TV2-re Ördög Nóra műsora a Vigyázat, gyerekkel vagyok! A családi kvízshow-ban ezúttal a hírességek a szüleikkel látogatnak el a stúdióba, hogy lerántsák a leplet vicces, vagy akár kínos gyerekkori emlékeikről.

A műsor titka szerintem továbbra is a családi sztorikban rejlik. Ismét rengeteg vicces pillanatot éltünk át a szereplőkkel, és annak is örülök, hogy a kezdeti izgalom ellenére, a szülők is meg tudtak nyílni. Szeretem ezt a műsort, mert legtöbbször egészen új oldalát ismerhetjük meg a hírességeknek, ráadásul a nézők itt betekintést nyerhetnek abba is, honnan érkezik az adott sztár. Én alapvetően jó gyerek voltam, de benne voltam minden vagányságban is. Szerintem a szüleimnek nem volt annyira nehéz dolguk velem, de nyilván volt egy-két csínytevésünk az öcsémmel, amivel okoztunk némi fejtörést. Biztosan akadnak olyan történetek is, amikkel engem is zavarba lehetne hozni