A 24 éves topmodell ismét a Sports Illustrated fürdőruhás számában szerepel. Palvin Barbarát már több alkalommal is felkérték a magazin fotózására, igaz a közvélemény az első alkalommal sokat kritizálta a súlyát.

Kiállnak a magyar celebek Palvin Barbara mellett A modellt mostanság szétfikázzák a neten bikinis fotói miatt. A kritika főleg a csípő tájon történt szélesedését veszi tüzelőállásba. A divatszakma egyik jelentős eseményén érdeklődtünk, igazuk van-e a kíméletlen kommentelőknek.

Most erre egyáltalán nem lehet panasz, sőt egyre bevállalósabb is Palvin, aki ezúttal egy extrém fürdőruhát kapott. A fotón persze minden takarásban van, de a rajongók közül, valószínűleg sokan megnézték volna a modellt a helyszínen is.

Kiemelt kép: FP PHOTO/ALBERTO PIZZOLI