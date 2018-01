Rubint Réka: Nem vagyok házicseléd

Rubint Réka volt Tatár Csilla websorozatának legújabb vendége, 34 gyors kérdésre válaszolt edzés közben.

Így derült ki, hogy Schobert Norbi felesége nem bírja, ha felfordulás veszi körül.

A rendetlenséggel tudnak a legjobban kihozni a sodromból. Azt szoktam mondani otthon, hogy nem vagyok házicseléd. Nem arra vagyok kitalálva, hogy mindenki után én pakoljak

– mondta a videóban Rubint Réka, aki arról is beszélt, hogy miért szereti annyira Schobertet.

A humorába szerettem bele és abba, ahogyan udvarolt. Az én férjem alól csak a fehér ló hiányzik, tényleg. Ő egy igazi, klasszikus férfi, aki rózsacsokorral, szerelmes dalokkal, gyertyafényes vacsorákkal, rózsaszirmokkal beszórva az éttermet udvarolt és udvarol a mai napig

– tette hozzá a fitneszlady, aki elmondta, hogyan csúfolták gyerekkorában, hogy 16 éve nem evett cukrot, és azt is, hogy iskoláskorában meg akarták buktatni testnevelésből.

Rubint Réka arról is beszélt, hogy a hasára a legbüszkébb, mert három gyerek után is kockás. Ezt Tatár is tanúsíthatja, mert az interjú közben végig is simította a kezével.

(Kiemelt kép: TV2)