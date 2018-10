Őrizetbe vették a székkel verekedő orosz focistát

Alekszandr Kokorin és Pavel Mamajev elég nagy botrányt hoztak össze Oroszországban. Ahogyan arról írtunk, a két orosz válogatott játékos hétfőn reggel, egy moszkvai étteremben támadtak meg két embert, az egyiküket, az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium egyik tisztségviselőjét egy székkel dobták fejbe, erről videó is készült. Az étteremben dolgozók szerint ittasak voltak a játékosok, de az is lehet, hogy be voltak drogozva.

Aleksandr Kokorin (Zenit) & Pavel Mamaev (Krasnodar) assaulting Russian govt official in a cafe.

Kokorin is the one with the chair and Mamaev is in the Gucci hoodie.

Both have history of anti-social behaviour.

Kokorin was once linked with a move to Arsenal. pic.twitter.com/GN0AKbdb3W — Gilles (@GrimandiTweets) October 8, 2018

Mindkettejüket kihallgatásra idézte be a moszkvai rendőrség, és bár nem időben, de végül megjelentek, úgyhogy 48 órára őrizetbe vették őket. A vád huliganizmus, akár öt év börtönbüntetést is kaphatnak.

Update on this. Apparently both Mamaev and Kokorin are now in jail. What a crazy story at a time that the Russian national team has cleaned up its image. https://t.co/IpyOTe0jka — Manuel Veth (@ManuelVeth) October 10, 2018

Pavel Kolobkov orosz sportminiszter azt mondta, a jövőben nem szeretnék látni a Zenit és a Krasznodar játékosát a válogatottban. Kokorin és Mamajev nem játszottak a hazai rendezésű vébén, most viszont ott voltak a keretben, ezért is tartózkodtak Moszkvában.