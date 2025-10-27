sportautósportforma-1f1
„Szórakoztok velem?! Kurvára megölhettem volna őket” – Lawson előtt ketten is átfutottak a Mexikói Nagydíjon

Hector Vivas/Getty Images
2025. 10. 27. 03:35
Hector Vivas/Getty Images

Kevés időt töltött a pályán Liam Lawson a Mexikói Nagydíjon, de így is az övé volt a legijesztőbb jelenet.

Az új-zélandi pilóta összekoccant Carlos Sainzcal, ezért a rajt után kiment a boxba, de rövid időre még visszatért a pályára, megpróbálta folytatni a futamot. Csakhogy miután újra a versenypályára került, két sportbíró is átszaladt előtte az úton. Lawson nagyon megijedt, épphogy kikerülte a két férfit a kettes kanyarnál.

Mi a fasz?! Te jó ég, szórakoztok velem?! Láttátok ezt? Kurvára megölhettem volna őket

– hallatszott a sokkot kapott pilóta reakciója.

Lawsonnak néhány körrel később véget is ért a versenye, de alighanem az FIA kivizsgálja majd, hogy történhetett ilyesmi.

