forma-1forma 1forma-1 2025forma 1 2025
Forma-1

Norris számára ennél jobban nem is alakulhatott volna az időmérő

Alfredo ESTRELLA / POOL / AFP
24.hu
2025. 10. 26. 03:33
Alfredo ESTRELLA / POOL / AFP

Lando Norris, a McLaren brit versenyzője nyerte a Forma-1-es Mexikói Nagydíj időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről.

A világbajnoki pontversenyben második helyen álló 25 éves pilótának ez az idei ötödik és pályafutása 14. pole pozíciója. Mögötte Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője végzett a második helyen az időmérőn, míg a harmadik rajtkockát a másik Ferrarit vezető hétszeres vb-győztes brit Lewis Hamilton foglalhatja el.

A vb-éllovas ausztrál Oscar Piastri (McLaren) csak a hetedik pozícióból startol majd, míg a címvédő és négyszeres világbajnok holland Max Verstappen (Red Bull) az ötödik helyről vághat neki a versenynek.

Az élmezőnyből rajtolhatnak a Mercedesek is, a brit George Russell a negyedik, az olasz Andrea Kimi Antonelli pedig a hatodik pozíciót kaparintotta meg az időmérőn. A 71 körös Mexikói Nagydíj vasárnap – közép-európai idő szerint – 21 órakor kezdődik.

A teljes rajtsorrend:

1. sor:
Lando Norris (brit, McLaren)
Charles Leclerc (monacói, Ferrari)

 

2. sor:
Lewis Hamilton (brit, Ferrari)
George Russell (brit, Mercedes)

 

3. sor:
Max Verstappen (holland, Red Bull)
Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)

 

4. sor:
Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)
Isack Hadjar (francia, RB)

 

5. sor:
Oliver Bearman (brit, Haas)
Cunoda Juki (japán, Red Bull)

 

6. sor:
Esteban Ocon (francia, Haas)
Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams)

 

7. sor:
Nico Hülkenberg (német, Sauber)
Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)

 

8. sor:
Liam Lawson (új-zélandi, RB)
Gabriel Bortoleto (brazil, Sauber)

 

9. sor:
Alexander Albon (thaiföldi, Williams)
Pierre Gasly (francia, Alpine)

 

10. sor:
Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)
Franco Colapinto (argentin, Alpine)

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
A férfi, akit kétszer ért villámcsapás azt mondja, a jövőbe lát
Életveszélyesen megsérült két kisgyermek az M1-esen történt balesetben
21. Kutatóközpont: a magyarok 50 százaléka úgy gondolja, hogy a kormány felelős a Szőlő utcai ügyben
„Moszkva stratégiájának változatlansága garantálja, hogy Budapest is a miénk lesz” – írta egy orosz publicista október 23-án
Nagy Feró az RTL-nek is kifejtette véleményét a Szőlő utcai lányokról: „Jaj már, ki kényszerítette őket?”
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik