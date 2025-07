A harmadik sorból indulnak a Ferrari pilótái a 16 órakor kezdődő Forma-1-es Angol Nagydíjon, miután Lewis Hamilton az ötödik, Charles Leclerc a hatodik helyen zárt a szombati időmérőn, amelyet Max Verstappen (Red Bull) nyert meg.

Leclerc nagyon frusztrált volt a hatodik hely miatt, olyannyira, hogy durván ostorozni kezdte magát.

„Bassza meg, bassza meg, bassza meg, bassza meg, bassza meg. Kibaszottul szar vagyok. Ennyi vagyok“ – hangzott a monacói pilóta kissé túlzott önkritikája.

Charles Leclerc: “I am so fucking shit. That’s all I am.” 💔#BritishGP 🇬🇧

