Max Verstappen indul az első helyről Sebastian Vettel utolsó futamán

A kétszeres világbajnok Max Verstappen nyerte szombaton az idényzáró Abu-Dzabi Nagydíj időmérő edzését.

Nem okozott nagy meglepetést az első szakasz, a két Williamsnek esélye sem volt, egyébként Bottas, Gasly és nagy csata után Magnussen maradt le a következő etapról. Q2-ben folytatódott az adok-kapok, de a pályafutása utolsó nagydíján szereplő Sebastian Vettel vitte el a show-t, mert nyolcadik idővel továbbjutott, miközben édesapja a garázsban drukkolt a német pilótának.

One very proud father ❤️ #AbuDhabiGP @AstonMartinF1 pic.twitter.com/ahLbJjlShw

Csou Kuan-jü mellett Vettel csapattársa, Lance Stroll is kipottyant, rajtuk kívül Mick Schumacher, Cunoda és Fernando Alonso sem jutott a legjobb tíz közé. Q3-ban a Red Bull és a Ferrari csatázott nagyot, végül Max Verstappen idei hetedik pole-pozícióját nyerte meg, mögötte Sergio Pérez zárt. Őket Leclerc és Sainz követi, míg a harmadik sort a Mercedes sajátította ki.

Vettelt végül Lando Norris és Esteban Ocon is megelőzte, vagyis a kilencedik helyről rajtolhat majd a 299. futamán.

QUALIFYING CLASSIFICATION@redbullracing lock out the front row for Sunday’s race 👏#AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/5HaUCeUdly

