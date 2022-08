Leclerc-nek olyan idénye van, hogy még Verstappen letépett sisakfóliája is az ő versenyét rontja el

Nem először volt peches versenye idén Charles Leclerc-nek, a Ferrari monacói pilótájának, akit ötödik helyen intettek le a Belga Nagydíjon, de kapott egy öt másodperces büntetést, így végül helyet kellett cserélnie az eredetileg hatodikként záró Fernando Alonsóval.

De a pechszéria nem ekkor kezdődött, hanem sokkal korábban: a verseny elején a 15. helyről rajtoló Leclerc a tizennegyedik rajtkockából induló Max Verstappent üldözte, amikor egészen banális dolog történt: a holland által letépett sisakfólia ugyanis egyesen Leclerc Ferrarijának fékhűtőjébe repült, írja az M4 Sport.

Emiatt kellett a negyedik körben, a biztonsági autós fázis alatt kimennie a bokszba Leclerc-nek, aki végül felküzdöte magát az ötödik helyre, egészen addig, amíg ki nem derült, hogy túl gyorsan hajtott a bokszutcában, mivel az eredeti sebességmérő szenzor elromlott a kocsijában. Mit gondolnak miért?

Persze, hogy a Verstappen-féle sisakfólia miatt.

A Ferrari egyébként kármentés céljából hívta be a monacóit két körrel a vége előtt, hátha a friss abroncsokon összejön neki a leggyorsabb kör, és bezsebeli az ezért járó pluszpontot. Ebből lett az, hogy a szenzor nem működött jól, Leclerc túl gyorsan hajtott, ötödik helyett a hatodik helyre sorolták, ráadásul a leggyorsabb kör a futamgyőzelemmel együtt Verstappené lett, aki így 98 ponttal vezet Leclerc előtt.

Nem véletlen, hogy a Ferrari versenyzője a vasárnapi nehézsegeit összefoglaló Twitter-üzenete végére azt írta ironikusan: Gyönyörű nap!

P9 in Lap 1 then tear off in the brakes that causes front right brake overheating, have to stop to take off the tear off off the brakes, come back to P5, took a 5 seconds penalty for being too quick in pit lane because of a burnt sensor caused by the first issue. Beautiful day! pic.twitter.com/8TbcsiqzEt

