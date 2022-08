Verstappen nem tud annyira hátulról indulni, hogy ne iskolázza le az F1 mezőnyét

A 14. helyről rajtoló Max Verstappen nyerte a Forma-1-es Belga Nagydíjat.

A rajtnál kissé elaludt a második helyről induló Pérez, így Alonso, valamint a két Mercedes-pilóta, Hamilton és Russell is elment mellette. Hamilton túlságosan türelmetlen volt, még az első körben be akarta préselni magát Alonso elé, aminek az lett a vége, hogy ütközött a két autó, és rádión szóltak Hamiltonnak, hogy álljon meg.

Alonso az eset után a rádióban idiótának nevezte a hétszeres világbajnokot, akiről azt mondta, csak akkor tud vezetni, ha az élen áll.

A második körben is akadt bonyodalom, Latifi pördült meg, és találta el a születésnapos Bottast, aki nem is tudta folytatni a futamot.

LAP 2/44

More contact, this time between Latifi and Bottas at Turn 7. Both drivers are ok.

The collision brings out the Safety Car#BelgianGP #F1 pic.twitter.com/GoL3IKx5oK

— Formula 1 (@F1) August 28, 2022