Verstappen hiába száguld eszeveszetten, csak a mezőny végéről rajtolhat

Az első gyakorlással szemben a második szabadedzésen már szinte teljesen száraz pályán száguldhatott a mezőny, a Red Bull holland pilótája – aki jelenleg is vezeti az összetett világbajnoki pontversenyt – pedig több mint nyolc tized másodperccel verte a második Charles Leclerc-t, a Ferrari monacói versenyzőjét.

A vb-cím két fő várományosa ugyanakkor a vasárnapi futamon a mezőny végéről rajtol majd, ugyanis motoralkatrészeket cseréltek, akárcsak Lando Norris, Esteban Ocon, Valtteri Bottas és Mick Schumacher is.

Közöttük a szombati időmérő rangsorol majd.

For a lot, read SIX drivers with penalties, all back of grid:

Verstappen

Leclerc

Norris

Ocon

Bottas

Schumacher

(Deleted earlier tweet – I missed Mick’s gearbox penalty originally that puts him back of grid too)#F1 #BelgianGP https://t.co/632ZPBU7n4

— Chris Medland (@ChrisMedlandF1) August 26, 2022