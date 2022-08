Ha egy csapatvezető meghallja, Vettel miket mondott Ricciardóról, azonnal leigazolja az ausztrált

A napokban eldőlt, hogy Daniel Ricciardo az év végén távozik a Forma-1-ben szereplő McLarentől. Az ausztrál versenyzőnek ugyan még egy év lett volna a szerződéséből, a felek úgy látták jobbnak, ha lezárják a munkakapcsolatot, mindenesetre Ricciardónak egyelőre nincs ülése jövőre a sorozatban.

Az F1 most tér vissza a nyári szünetről, a hétvégén a Belga Nagydíjat rendezik, így Daniel Ricciardo helyzete is téma volt a sajtóeseményeken. Az év végén visszavonuló Sebastian Vettelt is megkérdezték a történtekről, a négyszeres világbajnok pedig elég szép dolgokat mondott egykori csapattársáról.

Talán túl sok empátia van bennem, ha egy Forma-1-es pilótáról van szó, de elszomorított, amikor hallottam, mi történik épp Daniellel. Nagyon nehéz helyzetbe került. Még mindig az egyik legjobb a mezőnyben. Az a megtiszteltetés ért, hogy versenyezhettem ellene, és az a kevésbé megtisztelő dolog is megtörtént, hogy évekkel ezelőtt legyőzött. Szerintem még mindig sokat tud adni egy csapatnak. Nem ismerek minden részletet, de szerintem a McLaren nem tudta kihozni a benne rejlő potenciált

– mondta Vettel.

Sebastian Vettel és Daniel Ricciardo 2014-ben voltak csapattársak a Red Bullnál, akkor az ausztrál végzett előrébb a világbajnoki pontversenyben. A német a következő szezonban már a Ferrarinál versenyzett.

Ricciardónak egyébként már felajánlották korábban a Haas egyik ülését, de az a pletyka is tartja magát, hogy az Alpine-nál ő veheti át Fernando Alonso megüresedett helyét. A McLaren vélhetően Oscar Piastrit igazolja le Lando Norris mellé.