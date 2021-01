Óriási bajban van egy legendás Forma-1-es nagydíj

Decemberben még örömmel jelentette be a Forma-1-es vezetés, hogy 2025-ig biztosan lesz verseny Interlagosban, ezt most egy tollvonással megszüntetheti a Sao Paoló-i bíróság, amely felfüggesztette az önkormányzat és a promóter közötti megállapodást.

Egy helyi képviselő, Rubinho Nunes beadványt nyújtott be, amelyben megtámadta a Brasil Motorsport nevű vállalat szerződését.

BREAKING: The Brazil GP contract for 2021 to 2025 has been suspended in court due to administrative irregularities

According to the Councellor Rubinho Nunes , the contract was closed ” violating constitutional principles of morality ,publicity, transparency and legality#F1 😲

