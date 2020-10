Bár csak a 11. helyen végzett, így nem szerzett pontot, mégis a Forma-1-es Portugál Nagydíj rajtja a 2007-es világbajnok Kimi Räikkönenről szólt.

A brit megnyerte a Portugál Nagydíjat is, már egyedül ő a legsikeresebb pilóta a futamgyőzelmek terén.

Az Alfa Romeo 41 éves pilótája egészen szenzációsan kezdett, és a 16. helyről egészen a hatodik pozícióig küzdötte fel magát.

From P16 to P6 😎

An amazing start for Kimi Raikkonen at Portimao 🚀#PortugueseGP 🇵🇹 #F1 pic.twitter.com/cRneQ4dw2O

— Formula 1 (@F1) October 25, 2020