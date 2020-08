Hamilton defektes gumival nyerte meg a Brit Nagydíjat, egyre közelebb Schumacherhez

Lewis Hamilton a pole-ból indulva, az utolsó kört defektes bal első gumival megtéve nyerte meg a Brit Nagydíjat. Hiába tűnt úgy szinte a legvégéig, a Mercedesnek nem sikerült dupláznia, Valtteri Bottas egyik első kereke szintén eldurrant, ő kicsúszott az első tízből. Max Verstappen ölébe hullott így a második hely, Charles Leclerc zárt harmadikként.

A hatszoros brit világbajnok a mostani 87. futamgyőzelme volt, négy sikerre van Michael Schumacher rekordjától.

A futam előtt Nico Hülkenberg esete szolgáltatott igazi drámát, akinek az autója a rajt előtt meg magát. A koronavírusos Sergio Pérez helyére ugrott volna be a német a versenyző, de csalódás lett a nagy visszatérésből.

Hamilton jól kapta el a rajtot, visszaverte az agresszívan támadó Bottas próbálkozásait, majd jól menedzselte a két biztonsági autós szakaszt is.

Ezután sokáig unalmasan zajlottak az események, a középmezőnyben volt csak helyezkedés, úgy tűnt, hogy a Mercedes nagyon simán behúzza a kettős győzelmet. Erre a futam véget sorra hozta a drámai pillanatokat:

Daniel Ricciardo, Lando Norris, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Alexander Albon, Lance Stroll és Sebastian Vettel végzett még pontszerző helyen.

Hamilton a szezonban már harmadik futamgyőzelmét aratta (Silverstone-ban összességében a hetediket), 30 ponttal vezet Bottas előtt. Verstappen áll a harmadik helyen, csak négy pont a hátránya a Mercedes finnje mögött.

A vb egy hét múlva ugyancsak Silverstone-ban, a 70. évforduló Nagydíjával folytatódik.

🏁 CLASSIFICATION 🏁

After an absolutely crazy final two laps, confirmation of Lewis Hamilton’s seventh win at Silverstone

And the first one by crossing the line with a puncture!#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/ueDrd5BwOo

— Formula 1 (@F1) August 2, 2020