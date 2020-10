A rossz idő miatt elmaradt Mick Schumacher Forma-1-es debütálása

A kedvezőtlen időjárás miatt elmaradt a Forma-1-es Eifel Nagydíj első szabadedzése.

Az eredetileg 11 órára kiírt szabadedzést előbb 30, majd újabb 30 perccel csúsztatták, délben pedig bejelentették, hogy a versenyautók nem hajthatnak ki a boxutcából.

Ezt leginkább két fiatal, a Forma-2 jelenleg első két helyezettje, Mick Schumacher és Callum Ilott bánhatta, ugyanis mindketten most mutatkozhattak volna be a Forma-1-ben.

A hétszeres világbajnok Michael Schumacher fia az Alfa Romeo, a brit Ilott pedig a Haas színeiben körözhetett volna az első szabadedzésen a Nürburgringen.

Session called off 🔴 A great pity that @SchumacherMick isn’t able to enjoy his first FP1 due to this morning’s weather conditions… 😞 #EifelGP 🇩🇪 pic.twitter.com/DOzbnQHXyQ

