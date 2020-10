F1: koronavírusos a Mercedes csapat egyik tagja

Megfertőződött koronavírussal a világbajnoki címvédő Mercedes Forma-1-es csapatának egyik tagja, de az istálló szóvivője szerint a két versenyző, a hatszoros vb-győztes brit Lewis Hamilton, valamint a finn Valtteri Bottas jól van, írta az MTI.

A brit istálló a Nürburgringen sorra kerülő hétvégi Eifel Nagydíjra készül, melyen Hamilton egy sikerrel beérheti a hétszeres világbajnok Michael Schumacher 91 futamgyőzelemből álló rekordját.

– nyilatkozta a Mercedes szóvivője, de további részleteket nem árult el az esetről.

We can confirm that a team member has tested positive for COVID-19. This has been handled and is being handled in line with FIA protocols, working closely with the FIA.

