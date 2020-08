Hamilton kicsúszott, majd szupergyors kört futott

A címvédő és hatszoros világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes versenyzője nyerte a Forma-1-es Brit Nagydíj szombati időmérőjét, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat az élről.

A brit pilóta fokozatosan javított a teljesítményén, az időmérő első szakaszában még a második helyen állt csapattársa, Valtteri Bottas mögött, majd a második szakaszban a finn 1:25.015-re javított a legjobb részidőt.

Hamilton is gyors körön volt, amikor kicsúszott, és autójával annyi kavicsot hordott fel a pályára, hogy félbe kellett szakítani a versenyt, amíg megtisztították az aszfaltot.

🚩 RED FLAG 🚩

Hamilton’s spin sprayed gravel on the track.

Marshals are doing their work! #BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/eplOUpLBoS

— Formula 1 (@F1) August 1, 2020