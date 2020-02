Lezárult a Forma-1-es tesztidőszak, a Ferrari még mindig pácban

Pénteken tartották a 2020-as Forma-1-es szezon tesztidényének utolsó napját, amelyen Valtteri Bottas zárt az élen.

A sok-sok problémával küszködő Ferrari ezúttal zökkenőmentes napot zárt, Charles Leclerc ráadásul a negyedik helyen végzett, ami furán hangzik, de előrelépés az olasz istállónál. A csapatfőnök, Mattia Binotto a nap sajtótájékoztatóján el is mondta, az időmérős sebességük sehol sincs, úgyhogy nem nyugodt az eredmények miatt. Van is rá oka, egyes szektorokban az Alfa Romeo és a Haas is gyorsabb volt a Ferrarinál.

Bottasszal ellentétben Lewis Hamilton nem a gyors körökre gyúrt délelőtt, így aztán az is érdekes, hogy még így is ötödikként végzett a nap végére. Daniel Ricciardo viszont harmadik helyen zárt Max Verstappen mögött, ez némileg meglepetés.

